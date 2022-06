Guillermo Dávila dio una reveladora entrevista al dominical ‘Día D’ donde fue consultado si alguna vez le pidió disculpas a su hijo peruano Vasco Madueño, de 20 años de edad.

“¿Tú le has pedido disculpas?”, le preguntó el reportero al cantante venezolano, a lo que él respondió: “¿Disculpas a él? No, yo simplemente...Ya nosotros hemos compartido, hemos hablado... estuve buscándolo por mucho tiempo, nos hicimos la prueba de ADN, yo quería darle el apellido, pero él no quiere, es su derecho”

Sin embargo, hizo un mea culpa al reconocer que se comportó con rudeza, meses antes de la prueba de ADN que confirmó su paternidad. “Considero que he sido bien duro porque llegó, en esos momentos, defenderme”, comentó.

Guillermo Dávila dudó de que era su hijo

Guillermo Dávila también confesó que dudó, en un inicio, de que Vasco Madueño era su hijo. “¿No creías que era tu hijo?”, le preguntaron al artista.

“Dije ‘sí, puede ser’ (estaba la duda) tal vez... yo iba a venir y se iba a hacer todo lo posible por juntarnos, por reencontramos, llego la pandemia y se volvió a destrozar todo lo que pudimos haber adelantado”, declaró al dominical de ATV.

