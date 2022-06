Vasco Madueño, de 20 años de edad, fue contactado por el programa ‘Magaly TV La Firme’ para responder a su padre biológico, el cantante Guillermo Dávila, quien especuló sobre las razones del por qué su hijo peruano no quiere llevar su apellido.

Y es que el artista venezolano aseguró en el dominical ‘Día D’ que Vasco era influenciado por terceras personas. Incluso le envió un mensaje pidiéndole al joven que reflexione y “que Dios le dé el poder de llegar a analizarlo, sin que le llenen de resentimiento”.

Al respecto, Vasco Madueño mostró su indignación y aseguró que nadie intervino en su decisión de no llevar el apellido de Guillermo Dávila, pese a la prueba de ADN que confirma la paternidad.

“Me molesta bastante que él diga tantas cosas. (Yo no quise aceptar su apellido) pero no fue por terceros, esa conclusión yo la tomé porque justamente lo conocí en persona. Es una conclusión que yo mismo he sacado, es realmente lo que vi en él cuando lo conocí. No quise, siento que es una persona tóxica para mi vida, es duro darse cuenta de eso”, dijo en comunicación con Magaly Medina.

Según Vasco, estar cerca del cantante no le da tranquilidad, por lo que le mandó un contundente mensaje exigiéndole que deje de mencionarlo en las entrevistas.

“No quiero hablar de este tema porque es regresar de nuevo a este problema de mi vida que yo ya quiero dejar atrás (...) Ahora me entero de la entrevista en ‘Día D’ y me doy cuenta que de nuevo me está empezando a nombrar, no me deja dejarlo atrás, no me deja vivir en paz porque no me da paz hablar de esto”, sentenció.

