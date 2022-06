Guillermo Dávila rompió su silencio y contó que pasó después de que su hijo Vasco Madueño se negara a llevar su apellido luego de la prueba de ADN que confirmaba la paternidad del cantante.

En entrevista exclusiva con el dominical “Día D”, el cantante venezolano se refirió al por qué el su hijo peruano rechazó que “lo firmara” ante las autoridades del registro civil. Para el artista, hay terceras personas que han sembrado resentimiento en Vasco.

“Ya nosotros hemos compartido, hemos hablado... estuve buscándolo por mucho tiempo, nos hicimos la prueba de ADN, yo quería darle el apellido, pero él no quiere, es su derecho (...) él no se levantó al lado mío, no me conoce, simplemente conoce una realidad que le sembraron, ayudados por terceros”, comentó.

“Vasco tiene un alma especial”

El cantante de “Me fascina” reveló que desde hace varios meses, Vasco Madueño no le responde ningún mensaje. En ese sentido, le mandó un último mensaje a través de las pantallas de ATV.

“Por su sangre está llena también de la mía, (espero) que Dios le dé el poder de llegar a analizarlo, sin que le llenen de resentimiento y logre hacer una maduración pronta de todo esto, para que podamos compartir, que es lo que le estaba diciendo, ‘vamos a rehacer nuestras vidas’ (....) yo estoy tranquilo porque sé que él tiene un alma especial, él va a llegar a su análisis y podrá acerarse a mí, me encantaría”, sentenció.

