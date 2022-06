Durante el programa Magaly TV La firme transmitido el 22 de junio de 2022, Magaly Medina reveló que Guillermo Dávila quiso ser entrevistado por ella, pero puso una condición: que no le pregunten por su hijo peruano, Vasco Madueño.

Todo ocurrió mientras la ‘urraca’ criticaba a los conductores de “En boca de todos”: “Solo conmigo son crueles, conmigo se hacen los recios, los opinólogos, pero con quien realmente tienen que hacerlo, no, se hacen la pila los chicos estos, a Guillermo Dávila le hicieron un homenaje y no le preguntaron absolutamente nada sobre Vasco Madueño, el hijo. No, promocionaron su show, el concierto, le llevaron a otros cantantes para que le cantaran, era un homenaje, le pusieron flores, alfombra, todo, porque son así, ellos aceptan las condiciones de los invitados, entonces son títeres, eso es lo que yo llamo títeres y no se ofendan, es lo que les corresponde”, señaló.

Según la periodista, el cantante venezolano se contactó con su producción para pactar una entrevista: “Guillermo Dávila también llamó a este programa a través de su manager y nos dijo que quería venir a ser entrevistado en el programa, y yo acepté de muy buena gana, le dije a mi productor ‘pero por favor, tráelo mañana, que venga’, esto fue hace varios días atrás”.

Sin embargo, el artista puso como condición que Magaly Medina no le pregunte sobre su hijo, Vasco Madueño: “‘Ah, pero ya, perfecto, Guillermo va, pero eso sí, no quiere que Magaly le pregunte sobre el tema Vasco Madueño’. Ah, no, pues, a mí el invitado no me va a venir a decir qué cosa le pregunto y qué no le pregunto, yo por qué lo voy a sentar acá y no le voy a preguntar. ¿Yo qué soy, sobona profesional, qué? Soy periodista, yo he venido acá para incomodar, no he venido para sobonear”.

En ese sentido, Guillermo Dávila habría preferido ir a EBDT: “así que ahí se fueron, donde los sobones va porque ahí pone condiciones, en esos programas él dice yo no quiero que me pregunten de A, B o Z y le hacen caso, ahí está, le hicieron un homenaje. Aquí no, yo le dije si no quiere que le pregunte sobre el tema Vasco Madueño, no viene a este programa, ni para cantar ni para hacer playback, pista, no me interesa, sin embargo para eso hay otros programas donde sí les hacen la pauta, qué vamos a hacer, son programas sin personalidad, así que esa es la gran diferencia entre ellos y yo”.

Fuente: ATV

