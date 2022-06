Fuerte y claro. Vasco Madueño decidió enlazarse con el programa de Magaly Medina para referirse a la última entrevista que dio Guillermo Dávila en “Día D”, donde señaló los presuntos motivos que habría tenido el joven cantante para no aceptar su apellido.

“Me molesta bastante que él diga tantas cosas. Yo no quise aceptar su apellido pero no por terceros, esa decisión yo la tomé porque lo conocí en persona. No quise, siento que es una persona tóxica para mi vida, es duro darse cuenta de eso”, comenzó diciendo.

En ese sentido, Vasco Madueño señaló que no desea tener ningún tipo de relación con el cantante venezolano, pues no confía para nada en él debido a todas las mentiras que siempre han habido de por medio.

“Es un tema que ya no quería de nuevo hablar (...) No quiero que le vaya mal en la vida, no le deseo nada malo, pero ahora me entero y me doy cuenta que de nuevo me está volviendo a nombrar. No me deja dejarlo atrás, no me deja vivir en paz. Nunca me he querido servir de él, no hablo de él ni en mis redes sociales, ni en los medios”, agregó.

“No confío en él, siempre me ha mentido y lo sigue haciendo. Incluso siento que es una persona manipuladora, yo solo veo malas intenciones de él, aunque lo que él siempre dice en los medios, yo creo en las obras, no me voy a dejar engañar por las palabras”, finalizó.

