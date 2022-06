Sin pelos en la lengua. Magaly Medina no dudó en arremeter contra Jossmery Toledo, quien recientemente se ha visto envuelta en un escándalo con la aerolínea LATAM, a quien denunció frente a Indecopi por haber recibido ataques e insultos gracias al “abuso” que cometieron sus tripulantes de cabina.

Y es que la conductora dejó bastante en claro que las imágenes dejan muy mal parada a la integrante de ‘EEG’. “Eres una chica caprichosa que no quiso cumplir las reglas, ex policía pero parece que no aprendió nada, con razón ya no está en la policía. Las normas se cumplen. Cuando uno entra a la casa de alguien, cumples esas reglas y si no quieres cumplirlas, la próxima te alquilas un avión privado”, comenzó diciendo.

“Y venir a quejarte a Indecopi. ¿Quién te va avalar? Todas las imágenes, video, ninguno te favorece. Una terquedad malcriada y no cumplir las normas, eso le hace la culpable de haberse ganado esos insultos, aunque yo no estoy de acuerdo con la violencia en ninguna de sus formas”, agregó.

Por otra parte, la popular ‘Urraca’ señaló que frente a estos casos, muchos personajes de la televisión se creen con la potestad de tener ciertos “privilegios” solo por ser “conocidos”.

“A mí la violencia me fastidia venga de donde venga pero es mejor a veces no provocarla porque la gente cree que la gente de televisión se cree privilegiada y es cierto, hay algunos que se creen y es bueno darles un poco de ubicaína”, finalizó.

