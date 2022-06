Dalia Durán estuvo como invitada especial en el programa “América Hoy”, donde pidió al público que cesen los ataques en redes hacia su persona tras haber denunciado a John Kelvin por agresión física y sexual, delito por el cual se encuentra cumpliendo condena de 21 años en prisión.

Con la voz entre cortada pidió respeto por ella, quien está encargada de sus cuatro hijos, y también habló sobre el evento que algunos artistas están realizando a favor del cumbiambero.

“No me interesa si hacen mil eventos, que pongan su cara grandota y ¿qué hago? ¿le prendo velas? ¿Qué pasa con la gente? Si me retracto me dicen que estoy mal y cuando digo la verdad también me atacan. Decídanse de una vez, sean coherentes y aprendan a respetar el dolor que uno siente. No es fácil llevar la carga que llevo día a día con cuatro niños pequeños”, comenzó diciendo.

Por otra parte, la modelo cubana confesó que sus hijos le hicieron una tarjeta a John Kelvin para enviarla a la cárcel por el Día del Padre, sin embargo, no habrían obtenido ni una llamada por parte del cantante.

“Él puede engañar a su familia, puede mentirles a sus amistades, pero él sabe las cosas como son, sabe que esta mujer que está acá, pese a todo lo que él hizo, jamás quiso hacerle daño, porque si hubiera querido actuar de mala fe, créeme que no hubieran sido 21 años… Yo amo mucho a mis hijos, saben que si se meten con ellos se meten con el mismísimo demonio y no estoy amenazando a nadie”, finalizó.

