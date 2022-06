Magaly Medina siempre se ha caracterizado por ampayar a distintas figuras del medio como futbolistas, políticos, entre otros. Sin embargo, uno de los personajes que más furor causó fue el periodista César Hildebrandt, quien acusó a Janet Barboza de haberlo “sembrado” y haber llamado a las cámaras de la popular ‘Urraca’.

Tiempo después de que las cámaras de Magaly ampayaran al conocido comunicador con la actual conductora de “América Hoy” cenando, lo que ocasionó un alboroto en la farándula peruana, el periodista se presentó en el programa de Medina para asegurar que dicho video fue planeado.

Según lo que comentó Hildebrandt, la popular ‘Rulitos’ le tendió una trampa y él cayó. “Perdón, estás creando un incordio. Tú sabes en qué quedó todo eso, fue una emboscada, una comida inocente. Ella hizo esa trampa que yo estúpidamente acepté”, expresó.

Asimismo, el periodista aseguró que el único objetivo del ampay era aparecer en el programa de Magaly y contó que Janet fue la encargada de llamar a los ‘Urracos’. “Ella llamó al programa con su celular”, dijo el hombre de prensa.

Años más tarde, Magaly tuvo un pequeño enfrentamiento con Janet EN VIVO y le sacó en cara dicho ampay con Hildebrandt. “Yo jamás llamé a su programa para que me ampayaran, nunca lo he necesitado. Yo empecé con mi negocio de belleza, y no he necesitado del chisme para vivir”, dijo Janet.

