El cantante Peso Pluma, cuyo nombre real es Hassan Emilio, ha aclarado las declaraciones que se compartieron erróneamente en redes sociales relacionadas con la reciente muerte de un niño de 11 años. En los fragmentos de una entrevista difundidos, se sugirió que el artista había hablado sobre el incidente, lo cual resultó ser falso.

El reconocido cantante mexicano Peso Pluma ha ganado popularidad tanto a nivel nacional como internacional gracias a sus presentaciones en Coachella y en el programa de Jimmy Fallon. Sus éxitos como “Ella baila sola” y “PRC” lo han posicionado como una figura destacada en la escena musical. Sin embargo, es importante aclarar que la controversia reciente no tiene relación directa con su música.

En una entrevista realizada hace siete meses en el programa “Soy grupero”, Peso Pluma compartió detalles sobre su trayectoria musical y aclaró algunos conceptos erróneos. Durante la conversación, el cantante destacó que su música no está destinada a todos los públicos y reconoció que existen temas delicados en sus composiciones. Sin embargo, enfatizó que no promueve la violencia o el uso de armas, sino que su trabajo consiste en componer corridos a pedido de sus clientes, brindando un servicio musical personalizado.

Es importante resaltar que Peso Pluma no ha realizado declaraciones directas sobre la trágica muerte del niño de 11 años. La difusión de videos en los que supuestamente se escucha al cantante expresar que su música no es apropiada para niños ha resultado ser incorrecta, ya que dichos videos no presentan la voz del artista, sino la voz de la plataforma TikTok.

Ante esta situación, es fundamental aclarar que Peso Pluma ha expresado su pesar por el fallecimiento del menor y envía sus condolencias a la familia afectada. Asimismo, reitera que la música es una forma de expresión artística y no debe ser responsabilidad exclusiva de los artistas regular su acceso, sino de los padres y tutores acompañar y orientar a los niños en la selección de contenidos adecuados para su edad.

En momentos como estos, es importante evitar la difusión de información falsa y actuar con responsabilidad en las redes sociales. La tragedia ocurrida es un recordatorio de la importancia de la comunicación y la comprensión entre padres e hijos para garantizar un entorno seguro y saludable para todos.

