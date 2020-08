El periodista Phillip Butters anunció anoche que dio positivo por COVID-19 tras realizarse una prueba molecular junto a todo el equipo del “PBO Digital”.

Durante su programa “Combutters”, que fue conducido por Gonzalo Iwasaki, Butters explicó que el lunes por la mañana se hizo una prueba rápida, la cual dio negativo para coronavirus.

“Cuando yo he regresado el día de ayer, en la mañanita, me hice una prueba rápida, la cual salió negativa. Es decir, según la prueba rápida no tenía nada ayer en la mañana”, comentó el periodista.

Phillip Butters explicó que todo el personal del “PBO Digital”, alrededor de 15 personas, pasó por las pruebas rápidas y una de sus colaboradoras dio positivo.

El conductor contó que aunque había dado negativo, se encontraba preocupado por la poca eficacia de las pruebas rápidas; en ese sentido, decidió hacerse una prueba molecular.

“De inmediato ella fue hacia su casa, yo vine hacia la mía con la preocupación de saber que las pruebas rápidas prácticamente no sirven para nada y bueno, se confirmó que no sirven para nada porque he dado positivo con el COVID. Gracias a Dios, como me ven, no tengo ningún síntoma, no he tenido ni dolor de cabeza ni he tenido ningún tipo de fiebre, problema de la garganta. He podido comer, no me falta el sentido (del gusto)”, manifestó.

“Esto comprueba, una vez más, la casi inutilidad de las pruebas rápidas versus las moleculares”, agregó Butters.

