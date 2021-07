Phillip Butters utilizó unos minutos de su programa del pasado jueves 15 de julio para arremeter con todo contra el candidato Pedro Castillo.

Durante la última emisión de “Combutters”, el conductor de TV manifestó que la culpa de que estemos ahora en esta crisis política por no saber quién será nuestro próximo presidente, se debe a aquellos que votaron por Castillo Terrones sólo por el odio que sienten contra los Fujimori.

“Le echo la culpa a la gente, que ha tenido un nivel más o menos pensante, y porque soy antikeiko termina votando por esta gente; a esa gente le echo la culpa, no a los incompetentes que rodean a Keiko que no han podido poner personeros. Esa es la gente que sabiendo eso o no fue a votar o votó porque no quería a Keiko por esta gente, porque ya estamos prácticamente ante los hechos consumados”, indicó el popular “Sabelón”.

Por otro lado, Butters señaló que el candidato de Perú Libre no da la talla ni para director de colegio, además aseguró que Castillo Terrones no tiene aptitudes para ser líder.

“El señor Castillo es un ignorante, que no da la talla para ser ni siquiera director de un colegio. Cualquier persona con dos dedos de frente se da cuenta que ese tipo no puede ser profesor de primaria de tu hijo, aunque claro por ahí hay una señora que cree que el señor tiene la opción de ser profesor del Markhan porque tiene limitaciones, como que por también ser presidente del Perú tiene sus limitaciones”, añadió en su programa de Willax TV.

