Pietro Sibille: la vez que dijo que no quería casarse ni tener hijos con Andrea Luna

La historia de amor entre el actor Pietro Sibille y Andrea Luna habría llegado a su fin, probablemente, días antes de que la actriz fuera captada besándose apasionadamente con Andrés Wiesse, en Miami, Estados Unidos. Aunque hay algunos que opinan que el ampay provocó que Luna y Pietro terminaran.

Sin embargo, hace tan solo 2 meses, en el mes mayo, Sibille dedicó unas conmovedoras palabras a su novia, con quien había trabajado en la serie ‘Los otros libertadores”.

Gracias por todo, mi compañera, mi cómplice, mi enemiga íntima, mi amante, mi patria, mi luna”, fue el romántico mensaje que escribió en Instagram.

Y aunque Pietro siempre mantuvo su relación de forma reservada - pues no subía fotos con su novia - sí fue claro en señalar que no tenía ninguna intención de formalizar su relación con Andrea, es decir, casarse o tener hijos.

“La verdad jamás me he puesto a pensar en eso (en el matrimonio) no es para mí y, felizmente, para ella tampoco. El matrimonio es un fin o no representa la realización de nuestra relación, tampoco el hecho de tener hijos”; declaró en una entrevista a diario Correo, el 26 de mayo de este año

El actor había asegurado no sentía “ninguna vocación por tener hijos” y dijo que no entendía por qué la gente siente que debe tener hijos una vez que están casados o están conviviendo.

Consultado si Andrea Luna estaba de acuerdo o compartía esta misma filosofía de vida, respondió: “no entiendo para qué uno se tiene que casar, creo que solo es un papel, porque el compromiso va más allá. No le veo mucho sentido a eso de hacer un contrato en una relación sentimental”.

De otro lado, el actor consideraba que Andrea lo había ayudado a conseguir un equilibrio y estabilidad emocional.

