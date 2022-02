La influencer Pilar Gasca se mostró orgullosa de su marca de ropa y reveló que vive gracias a su esfuerzo diseñando y vendiendo vestidos en todo el Perú. La novia de Edwin Sierra también contó que se vio afectada por la pandemia, pero actualmente el negocio va mejorando.

En diálogo con Diario Central, Pilar Gasca confesó ser una “mil oficios” en su tienda de ropa: “Así es, soy jefa, empleada, modelo de mi marca, diseño, atiendo, hago los envíos, hago de todo”.

“Al inicio la plata solo daba vueltas, no había ganancia, pero sí vendía, luego saqué mi propia línea de ropa Pilar Gasca Boutique, hasta gorros vendo, hoy es una boutique. Hoy no hago fotos ni modelo, hoy vivo de mi negocio, sí se puede vivir del negocio, vender mis vestidos es rentable”, recordó.

La novia de Edwin Sierra también comentó que las jovencitas son las que más compran sus vestidos: “Son las muchachas, son ellas que cambian de ropa, gustan y buscan mis modelos. Me dicen por qué no haces talla L, porque no, ese no es mi público, yo sé a dónde apunto. Lo mío son vestidos estilo Kim Kardashian, vestido largo, no son escotados ni tan sexys, pero si ceñidos al cuerpo. En invierno son manga larga, manga tres cuartos. A muchas chicas les fusta y también a señoras que buscan verse regias. Mis clientas se mantienen conmigo, quizás en un momento compran en otro lado, pero siempre regresan porque les gusta mi ropa”.

No obstante, Pilar Gasca confirmó al mencionado medio que la pandemia la afectó, pues tuvo que cerrar una tienda: “Ha bajado un poco (la venta), pero lo que no baja es la vanidad de la mujer, es un punto que tengo a mi favor. Ahora tengo una tienda Gamma, el único mall de Gamarra. También tengo un almacén en mi casa, siempre estuve en una sola galería y luego me mudé al centro comercial. Hoy de mi bolsillo no ha vuelto a salir más dinero, cerré el local de la galaría porque estuvo mucho tiempo cerrado por pandemia y no tenía para pagar al personal. Ahora mi tienda se paga sola, todos los meses compro tela para mis confecciones”.

