​Pokémon Go: El drama que vive el recordado 'Pompinchú' [VIDEO]

Ya es evidente que Pokémon Go es una fiebre en todo el mundo, incluido el Perú. A raíz del éxito de la aplicación, muchos recordaron a un personaje que salió de ‘Los Cómicos Ambulantes’, ‘Pompinchú’.

'Pompinchú', interpretado por el cómico ‘Pompin’, Alonso Gonzáles Mendoza, era la parodia a la serie de TV 'Pokémon' que por el año 2000 marcaba la infancia de miles de chicos en nuestro país y el mundo. Por ese entonces en el Perú, el programa cómico del momento era el que tenían 'Los Cómicos Ambulantes'. En el que participaban ademas de Pompin, ‘Waferita’, ‘Tornillo’, ‘Cara de chancho’, ‘Bibi Wantan’, entre otros.

Luego de la cancelación del programa y del sketch por el que se hizo conocido 'Pompinchu y sus amigos', no se supo mucho de la vida de 'Pompín'. Algunos lo veían de cuando en cuando en algún punto de Lima junto a sus otros compañeros. La vida no fue muy grata con él ya que en el año 2011, 'Pompín' sufrió un accidente que no solo le produjo una fractura en la pierna sino que lastimó la zona de la ingle. Ahora no camina con facilidad y necesita de un andador para movilizarse y trabajar. Claro, eso no le impide hacer lo que más sabe: hacer reír a la gente con sus ocurrencias.

El programa 'Al Sexto Día' lo buscó a partir de la locura desatada por Pokémon Go en nuestro país y Alonso Gonzáles volvió a ser 'Pompinchú', un 'Pikachú' bastante particular.

‘Pompinchú’ no dudó en llenar con talco a varios transeúntes que trataban de capturarlo con la app Pokémon Go. Se defendía con su 'matachola' y se reencontró con su público como en los viejos tiempos.

Pokémon Go: Prohíben Pokémon Go por ser el diablo y promocionar a Satán

Critican a Ximena Hoyos por insólita versión de Pokémon en LRDP [VIDEO]

Pokémon Go en Perú: ¿Juego causa depresión y rebeldía en niños y adolescentes?