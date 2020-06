El reconocido actor Pold Gastello logró vencer al COVID-19 y reapareció ante las cámaras, luego de estar varias semanas en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) luchando por su vida.

En conversación con “América Hoy”, el actor dijo que es difícil saber cómo se contagió del coronavirus. Pero cree que su condición se agravó por el estrés que vivió al enterarse que su hermano había adquirido el mal.

“Yo había llevado a mi hermano a emergencia (por el Covid-19) Mi hermano ya estaba mal (...) Yo iba con mascarilla a la casa de mi papá, también ayudaba a mi hermana con las compras. Yo estaba con las fiebres altas que iban y bajaban, perdí el sentido del olor. Mi problema fue que me estresé mucho y mis defensas bajaron mucho”; contó a Ethel Pozo.

“Tuve una crisis de respiración que se agravó mucho”.

Cuenta milagro

Además, narró que hubo un hecho milagroso que le salvó la vida:

“Un día antes yo llamo a mi inquilino, venezolano, y le digo ‘ven mañana a las 8 de la mañana’. Si yo no le llego a decir eso a él, nunca nadie llega a las 8 de la mañana y él es el que me encuentra. Si no sucede esa casualidad, probablemente cuando nos encontraban, mi hermano y yo ya estábamos graves.”

“Siento que han pasado una serie de hechos que terminan salvándome”.

TE PUEDE INTERESAR