El actor Pold Gastello ya recuperado de Coronavirus fue elegido por el gobierno para que cuente su testimonio de vida respecto a como tuvo que afrontar estar contagiado de este virus, A través de un spot promocional él da su testimonio con el fin de concientizar a la población a cuidarse y no propalar el virus a través de reuniones sociales.

“Yo también soy un sobreviviente del Covid-19, soy un paciente que se recuperó”, dijo al inicio. Asimismo, Gastello dio a conocer el proceso de esta enfermedad. “Empecé a tener síntomas de fiebre, me subía y me bajaba. El Coronavirus me demostró que perdí el olfato, me di cuenta que no solo yo lo tenía sino también mis dos hermanos. A mí me encuentran inconsciente, tenía problemas para respirar. Estaba grave, por eso me tuvieron que trasladar a un hospital y me indujeron al coma para poder entubarme”, indicó.

PREOCUPADO POR LOS SUYOS

En otro momento, Pold dijo que en medio de su gravedad estaba preocupado por la situación de sus hermanos. “Me sentía impotente sin poder hacer algo. El único remedio para este flagelo es la responsabilidad, pero vemos personas en grupos y asistiendo a fiestas, van a lugares públicos sin protección. Yo estoy convencido que el vehículo (del virus) somo nosotros. Tomemos conciencia, podemos ayudar muchísimo para que no siga avanzando. El Covid-19 no mata solo, no seamos cómplices”, indicó.