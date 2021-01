Tras la denuncia por presunto intento de secuestro que interpuso la joven actriz Danna Ben Haim contra Jaime Cillóniz, la Policía Nacional intervino al expresentador de televisión en su departamento.

En un video publicado en Twitter, se ve como un agente PNP llega hasta el domicilio del exconductor cultural y se lo lleva. Cilloniz se resiste y pronuncia frases ininteligibles.

Aunque logra ingresar al auto del efectivo, luego se ve cómo se lanza al piso. “Se está haciendo”, se escucha a un testigo que graba la escena.

Este miércoles 13 de enero se conoció la denuncia de la actriz de “De vuelta al barrio”, quien grabó cuando Cilloniz la retuvo por casi 15 minutos dentro de un ascensor.

La joven artista comentó que pese a que ya puso la denuncia ante la Dirincri, las autoridades como la Fiscalía ni la Policía se han comunicado con ella para darle respuesta si detuvieron o no al sujeto. “No lo sé, me dijeron que se iban a comunicar conmigo, pero aún no recibo respuesta ni de la Fiscalía ni de la Policía”, sostuvo.

Detienen a Jaime Cilloniz, ex presentador que mantuvo secuestrada a Danna Ben (1 de 2) pic.twitter.com/AX6utSxH6r — Manrayx (@litolobo) January 13, 2021

Detienen a Jaime Cilloniz, ex presentador que mantuvo secuestrada a Danna Ben (2 de 2) pic.twitter.com/5S9duwnygV — Manrayx (@litolobo) January 13, 2021

