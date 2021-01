Danna Ben Haim confirmó que presentó una denuncia por tentativa de secuestro contra Jaime Cillóniz, en la comisaría de Miraflores. La actriz de ‘De vuelta al Barrio’ contó qué pasó por su mente cuando se vio en peligro: “Mis dedos abrieron el celular y no pensé, empecé a grabar”. Comentó que cuando vio a la madre de Cilloniz se sintió más tranquila: “Yo le pedía a la señora que, por favor, no se vaya. Tenerla allí me daba seguridad”. | América Espectáculos