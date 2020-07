Tony Rosado sabe que los conciertos en vivo van a demorar un tiempo más para que se haga realidad, es por ello que decidió invertir sus ahorros y dejar por un momento la música para trabajar limpiando y haciendo cambios de aceite a carros tras la pandemia del Covid-19. “Se puede decir que sí, invertí mi dinero en Lucero Car Wash en Piura, lleva el nombre de una de mis hijas. Mi hija mayor estudió administración de empresas y me convenció para poner el negocio”, señaló a un diario local.

Consultado si él atenderá su negocio, dijo que “claro, uno debe supervisar el negocio, aunque es una empresa familiar. El negocio está en un ambiente donde tenía mi restaurante El Palacio del Ritmo, acá en Piura”, sostuvo el intérprete de “Ya te olvidé”, quien reveló que en su caso no está haciendo delivery con su restaurante, pues “no es igual como que la gente venga se siente a comer y disfrutar. Hacer delivery no es igual”, añadió.

LA PANDEMIA NO FUE BUENA

Respecto a cómo ve el futuro artístico el “Ruiseñor de la cumbia” reveló que “muy incierto para los cantantes y músicos. Pasé mal la cuarentena, pero gracias a Dios tengo salud. No habrá conciertos hasta que encuentren la vacuna.¿Conciertos virtuales? Respeto a quienes lo hacen, pero yo no lo hago. Prefiero hacerlo mediante mis redes sociales sin cobrar por un breve tiempo, para que mi gente sepa que sigo vigente”, indicó.

LA BILLETERA LO MANEJA LA “PATRONA”

Finalmente, Tony Rosado dijo que su esposa Susan maneja el dinero, pues guardó pan para mayo. “Yo cantaba y ella se encargaba de guardar el dinero, es ahorrativa”, acotó.