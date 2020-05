Tony Rosado negó que su reciente tema “Distinguida dama” sea dedicado a la presentadora de televisión Magaly Medina. El cantante de cumbia hizo hincapié en que el sencillo va dirigido a las “mujeres chismosas”.

“Es una canción que grabé en New Jersey hace 3 meses, pero recién la he soltado y ha pegado en las redes. He hecho la canción sin ofender ni dedicársela a nadie. Hay gente que dice que se lo he dedicado a la señora Magaly, pero no es para ella. Está dirigida para las mujeres chismosas, las que se meten en la vida ajena”, contó Tony al diario Trome.

“No la menciono en mi canción. Se quiere hacer famosa con el tema, ella sola se siente ofendida y se ha dado el título. Yo no me cuelgo de ella, tengo una larga carrera musical, hago mis canciones y punto. Ella no es distinguida dama, yo le canto a las distinguidas damas”, añadió el músico.

Asimismo, Tony respondió a la advertencia que Magaly Medina le hizo, pues en su programa señaló que debe tener cuidado porque la investigación de la fiscalía podría reabrirse en su contra.

“¿Por qué se va a reabrir? No estoy insultando a nadie, no digo ninguna lisura ni menciono a nadie. Además, ese caso ya está cerrado. No fue ninguna denuncia, sino fue una investigación. Nadie me denunció, yo me presenté (en la fiscalía) para hacer mi descargo y ahí quedó”, precisó.

Recordemos que en una reciente emisión de “Magaly TV: la firme”, la presentadora de televisión calificó de “machista recalcitrante” y “especie que debería extinguirse” al cantante de cumbia.

“Según dice la prensa, la canción está dedicada para mí. No me siento aludida, me resbala, hubiera esperado algo fino e irónico, pero es más de lo mismo. Además, qué se puede esperar de un machista recalcitrante como Tony Rosado. Es una especie que ya debería extinguirse”, manifestó la popular ‘Urraca’.

Magaly arremete contra Tony Rosado

VIDEO RECOMENDADO

Magaly Medina recordó su entrevista con Yahaira Plasencia

Magaly Medina recordó su entrevista con Yahaira Plasencia. (ATV-Trome)

TE PUEDE INTERESAR