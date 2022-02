Yaco Eskenazi vivió un momento incómodo cuando tuvo que entrevistar a Anthony Aranda, quien fue presentado como nuevo ‘jale’ de ‘Esto Es Guerra’. Y es que, como se sabe, Yaco y Natalie Vértiz son muy amigos de Rodrigo ‘Gato’ Cuba, exesposo de Melissa Paredes, y de su actual pareja Ale Venturo.

El popular ‘Activador’ vivió sus cinco minutos de fama al desfilar por la pasarela de ‘EEG 10 años’, ante la mirada atónita de los televidentes, pues nadie se imaginaba que el bailarín tuviera una oportunidad en el televisión tras protagonizar un triángulo amoroso que afectó el matrimonio de Melissa y la custodia de su hija de 4 años de edad.

También llamó la atención fue el desaire que tuvo el ‘activador’ con Yaco, a quien miró con soberbia.

“Tú no has venido solo, has venido acompañado...”,comenzó diciendo el esposo de Natalie Vértiz, pero Aranda lo mira fijamente por unos segundos y luego respondo, con tono bajo: “que lo descubran”.

Esto puso nerviosa a Natalie, pero Yaco intervino: “tiene una mirada intimidante, primero te mira y después te habla... el ‘león’ soy yo”.

Magaly Medina critica al Activador

Magaly Medina también consideró que Anthony Aranda tuvo un desaire con Yaco.

“El Activador, que se cree el rico del barrio, lo miró a Yaco de abajo hacia arriba, lo barrió cuando le preguntó si ha venido solo. ¿Por qué? Porque Yaco y Natalie ha salido con el ‘Gato’ Cuba y con su nueva novia... entonces, por eso el otro le puso así, como si se creyera Brad Pitt”, comentó la periodista de espectáculos.

