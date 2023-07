Antonio Pavón decidió mostrar el examen toxicológico al que se sometió tras denunciar que fue ‘dopado’ en un taxi. Como se recuerda, el español protagonizó un confuso incidente la noche del pasado viernes 30 de junio, donde acusó a dos mujeres de intentar robarle.

En un video se escucha al torero tildarlas de “ladronas” y “delincuentes”. Sin embargo, la cobradora y la chofer de la combi aseguraron que ella solo rescataron al participante de ‘El Gran Chef Famosos’, luego que fuera arrojado desde un taxi, en el distrito de San Isidro.

Ante la sospecha de que Pavón consumió - por su propia voluntad - alguna sustancia prohibida, optó por realizarse un examen de laboratorio, el cual fue difundido este martes por ‘Amor y Fuego’.

Para ello se realizó un examen de cocaína, marihuana, anfetaminas, morfina y metabolitos, los cuales salieron NEGATIVO; sin embargo, salió positivo en ingesta de benzodiazepinas.

Las benzodiacepinas calman o sedan a una persona y entre las más comunes se cuentan el diazepam (Valium), el alprazolam (Xanax) y el clonazepam (Klonopin).

Qué dijeron Rodrigo González y Gigi Mitre

Rodrigo González y Gigi Mitre desestimaron la versión original de Antonio Pavón, donde señala que lo doparon e intentaron robar en un taxi.

“Para cruzar cables no tienes que estar drogado, si tomas mucho se te cruzan los cables y ya está. (...) Para mí que se pasó de tragos y no sabía donde estaba ni siquiera. Eso es, no sé por qué tanta explicación tal; o sea, salí, tomé de más y en un momento borré casete como a miles les pasa lamentablemente (..) Para llegar a un estado donde borrar casete, no necesitas estar drogado”.

En tanto, Rodrigo González dijo que el español tuvo una “mala borrachera”.

“En que momento la persona que lo drogó, si así fuese el caso, pensaba robarle. Él ni recuerda lo que pasó, pero se ha bajado y ha pensado que las señoras le querían robar”.

TE PUEDE INTERESAR