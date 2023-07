Una guerra que recién comienza. Anuel AA se encuentra en el ojo de la tormenta pública a nivel mundial, luego que Jorgina Lulú Guillermo Díaz, más conocida en el medio como “Yailin la más viral”, lo acusara de haberla violentado física y verbalmente cuando mantenían una relación y ella estaba embarazada.

Y es que todo no habría quedado ahí, ya que todo quedó en evidencia cuando la cantante utilizó su cuenta oficial de Instagram para revelar EXCLUSIVAS conversaciones que habría mantenido con el reggaetonero, donde la acusa de “dañar su carrera musical”.

“¿Por qué eres así? Ya me dañaste mi carrera, eso es lo que quería. Te pagaron para que me haga daño. Coñ* Lulu cómo va hacer eso. No sea así, dime qué tengo que hacer”, se logra leer en un pantallazo. “Basura, déjame en paz que aquí nadie necesita de ti, haga su maldita vida, si tuve todo este tiempo callada es para no hacerte un daño”, escribió Yailin como descripción de dicha fotografía.

Sin embargo, la joven artista también publicó un video donde se escucha a Anuel AA amenazar con “matar” a otros colegas de la industria. “Me estaba escribiendo que iba a matar al Alfa, que iba a matar a Rochy, o a Arcángel, si lo veían conmigo”, expresó Jeorgina. “Yo no juego, tú sabes que yo no juego”, respondió el rapero costarricense.

