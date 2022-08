Brunella Horna apareció por segunda vez consecutiva sin el anillo de compromiso que le dio Richard Acuña el pasado 16 de julio, cuando le pidió matrimonio en una sala de cine de Lima.

Resulta que desde el último sábado 30 de julio, la conductora de ‘América HOY’ ya no usa su aro de compromiso. “¿Tu anillo? Me preocupas (...) así empezó Melissa”, comentó Edson Dávila hoy, 4 de agosto, en pleno programa EN VIVO.

“¿Qué pasó? Te vas olvidando varios días”, agregó Ethel Pozo.

Por qué Brunella ya no usa su anillo de compromiso

Brunella Horna tuvo que explicar qué pasó con el anillo que le dio Richard. “Desde el día sábado no tengo mi anillo... no no lo perdí, no lo vendí”, comenzó diciendo.

Según dijo, devolvió el anillo a la tienda para que le hagan unos ajustes. “Lo que pasa es que Richard se equivocó de talla, compró una talla más grande y justo aproveche mi viaje (a Miami) y lo deje por allí, en la misma tienda donde él lo compró para que esté a mi medida y no se me caiga”, sostuvo.

Sin embargo, llamó la atención que no será Richard Acuña quien recoja el anillo: “Mi mamá ahorita viene (a Lima) y lo trae”.





TE PUEDE INTERESAR