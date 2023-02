El cantante Bryan Arámbulo reveló que adquirió un bus para trasladar a su orquesta por todo el país. De acuerdo con el programa Magaly TV La firme, el vehículo estaría valorizado en 85 mil dólares.

“Como en los viejos tiempos siempre me movilizaba en moto, ahora ya tenemos el bus”, dijo Bryan Arámbulo a las cámaras de la ‘urraca’ sobre su nueva adquisición: el bus de Bryan Arámbulo y Orquesta.

“Este es el bus de Bryan Arámbulo donde viajamos a todos los lugares del Perú, ahí están las lucecitas, los asientos, la comodidad para cada uno”, explicó el artista al mostrar el bus. “Es nuestra segunda casa y pues, nada, estamos felices y contentos por esa parte y agradecido con ustedes por brindarnos este espacio para poder mostrarles aunque sea un poquito más de lo que es nuestra privacidad”, acotó.

Se informó que, actualmente, la orquesta de Bryan Arámbulo está conformada por 30 personas, por lo que el bus es perfecto para las giras nacionales: se trata de un bus con más de 50 asientos, aire acondicionado, tres tipos de luces y dos choferes.

El programa de Magaly Medina también reveló que Bryan Arámbulo se compró una camioneta valirizada en más de 50 mil dólares.

Muy orgulloso, el artista mostró su departamento, en el que vive solo, y confirmó que no tiene pareja: “Yo vivo solo y me gusta mucho mi privacidad. No, ahí está mi compañía (el perro)”.

De otro lado, Bryan Arámbulo mostró los trajes que utiliza para sus conciertos que fueron enviados desde Dubái. Se trata de outfits de más de 900 dólares.

Fuente: ATV

TE PUEDE INTERESAR