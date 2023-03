Carolo Reali decidió responder a los reproches de su expareja Rafael Cardozo, quien la recriminó por exponer su relación con el actor brasileño Andre Bankoff. Como se recuerda, la popular ‘Cachaza’ comenzó a presumir su nuevo romance al poco tiempo de haber terminado con el exintegrante de ‘Esto Es Guerra’.

La modelo dijo no entender por qué Rafael Cardozo decidió pronunciarse en una entrevista con Yaco Eskenazi, donde reveló que hasta vendió el anillo de compromiso que le dio luego de 12 años de relación.

“Si le tocó contar su versión o exponerlo, es una decisión de él. Yo no lo hice, y no lo haría, seguí mi vida sin hablar, sin decir nada de nadie (...) Ya uno no sabe lo que puede pasar en la cabeza de él”, dijo Reali a ‘Amor y Fuego’.

Por qué Cachaza terminó con Rafael Cardozo

‘Cachaza’ comentó que guardó luto estando con Rafael Cardozo, en los últimos meses de su relación. Sobre los motivos del por qué terminó con Rafael Cardozo, dijo que es “difícil encontrar un solo motivo”

“Uno intenta solucionar de alguna manera, pero cuando ve que ya no va... Esto no era de un mes atrás, esto se intentó arreglar en su momento (…) creo que estábamos en caminos distintos desde hace mucho tiempo”, comentó.

“ Ese luto, como muchos lo saben, es de mucho antes que una relación se termina. El respeto sí hubo dentro de la relación y cuando ya se terminó, yo me di la oportunidad de conocer a una nueva persona (...) solo estoy compartiendo mis momentos felices con mi nueva pareja”, agregó entrevista a ‘Amor y Fuego’.

¿Qué dijo Rafael Cardozo sobre Carol Reali?

Rafael Cardozo cuestionó a su expareja Carol Reali de que ahora se luzca feliz en redes sociales con su nueva pareja.

“¿tú crees que la gente tiene que hacer luto? He aprendido que tú puedes enamorarte al día siguiente, no hay problema, hay que haber un luto de repente de mantenerlo en privado. Tienes que entrar a una relación respetando la anterior también, entonces no el luto de no enamorarse, ese luto no existe, te enamoras, te enamoras”, manifestó.

TE PUEDE INTERESAR