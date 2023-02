Rafael Cardozo se pronunció por primera vez de su ruptura amorosa con Carol Reali, más conocida como ‘Cachaza’ tras 12 años de relación y planes de matrimonio. El brasileño reveló que tuvo empezar desde cero luego que la modelo brasileña se llevó todo del departamento donde vivía con él.

En una entrevista con Yaco Eskenazi, el exguerrero contó que ‘Cachaza’ solo le dejó el colchón y un televisor. Asimismo, señaló que desde el día de la mudanza no ha vuelto a tener comunicación con ella.

¿Por qué Cachaza se llevó todas las cosas del departamento que compartía con Rafael Cardozo?

“No he vuelto a hablar con ella. Cuando ella se fue, yo quise dejarla tranquila en que ella iba a tenerlo todo, ‘vete y llévate todo’. Qué pasó, no me quedó ni una cuchara, me quedó un colchón y un televisor y con eso he vivido por 15 días”, comentó Rafael Cardozo.

Cabe mencionar que el programa ‘Amor y Fuego’ grabó el preciso momento en que la brasilera retiraba sus pertenencias del departamento donde vivía con su novio. En las imágenes que mostraron en ese entonces se ve como algunos hombres llevan diferentes objetos como una lavadora, muebles, una cocina, un colchón, repisas y más a un camión de mudanza.