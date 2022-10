El bailarín Anthony Aranda, actual pareja de Melissa Paredes , volvió a referirse sobre la relación cordial que sostiene con Rodrigo Cuba. Como se recuerda, el popular ‘Activador’ fue acusado de meterse en el matrimonio de la actriz con el futbolista, el cual quedó al descubierto en un ampay registrado en octubre del 2021.

Aunque el romance de Melissa y Anthony comenzó cuando ella aún estaba casada con el padre de su hija, parece que se limaron las asperezas luego de un año.

El acuerdo entre todos se habría dado luego que la exconductora de TV y el ‘Gato’ Cuba perdieran la custodia temporal de la menor, quien vive con su abuela paterna Ysmena Piedra, desde julio, tras las fuertes denuncias entre la expareja.

En ese sentido, el ‘Activador’ afirmó que la relación con Rodrigo Cuba es cordial y “todo está muy bien” con el único objetivo de garantizar la integridad emocional de la hija de Melissa.

“Con mucho respeto. El mayor objetivo de todos nosotros es una sola personita, una princesa; entonces, si tenemos que hacer lo que tengamos que hacer por el bien de ella, lo vamos a hacer, de eso no hay ninguna duda ”, sostuvo.

Comentó que también vivió en carne propia los momentos difíciles que afrontó su novia por el pleito con Rodrigo Cuba:

“Es difícil, siempre he tenido que ser su brazo, siempre he estado apoyándola, de hecho que me afectaba mucho pero tenia que agarrar fuerzas para que ella no se me caiga”.

