¿Qué? El popular ‘Loco Wagner’ nos tiene acostumbrados a sus insólitas reacciones y algunas divertidas ocurrencias que lo han hecho muy popular entre los televidentes. Sin embargo, en una reciente entrevista el amigo de Carlos Galdós hizo una insólita revelación.

Al parecer el ex conductor de radio confesó que tuvo una medianamente larga relación con una dama de compañía. Él ex miembro del extinto programa ‘Noche es Mía’, confesó que se planteó tener una familia con la “cariñosa”, pero su relación acabó por una peculiar decisión.

¿Por qué el ‘Loco Wagner’ tuvo un romance con una ‘cariñosa’?

En una reciente edición del podcast del influencer Diego Rivera, el ex reportero reveló detalles de la relación amorosa que mantuvo con una dama de compañía, y como su romance marcó su vida. “ Yo tuve una relación medianamente larga con una prost..” , confesó seriamente.

Según narró, conoció a la joven de manera casual e instantemente tuvieron química por lo que poco tiempo después decidieron iniciar una relación, no sin antes que la joven le confesara a que se dedicaba. “ Hasta que ella me dice ‘tengo algo importante que decirte, yo soy prost..” . La impactante confesión no habría sorprendido al ‘Loco Wagner’, pues confiesa que era algo que le gustaba. “ En realidad sí tenía un problema, me encantaba que lo fuera ”, agregó.

‘Loco Wagner’ quería casarse con una ‘cariñosa’

El personaje televisivo explicó que la relación fluyó de la mejor manera e incluso la invitó a vivir al segundo piso de su casa, hogar que compartía con su madre y hermanas, quienes al conocer la profesión de la joven no aprobaron la relación. Sin embargo, el verdadero de su separación, fue una inesperada decisión de la dama de compañía.

Tras un tiempo, la joven decidió que quería iniciar una familia con el ‘Loco Wagner’, pero antes de ello había decidido no ejercer más su trabajo, dicha confesión deshizo todo el amor que sentía el ‘Loco’. “ A mí automáticamente se me fue el amor. Hubo algo dentro de esta cabeza loca, algo detonó ”, finalizó.

