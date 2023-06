¡IMPACTANTE REVELACIÓN! El reportero de ‘Amor y Fuego’ agredido por el futbolista Bryan Reyna y su padre, se presentó en el programa de Rodrigo González para contar los momentos de terror que vivió la tarde de ayer jueves 22 de junio, cuando el futbolista y su progenitor destrozaron con un bate el vehículo en el que de desplazaban.

El hombre de prensa contó detalles del suceso y el motivo por el cuál buscaban las declaraciones del futbolista. Además, reveló que Bryan Reyna y su padre la habrían dado dinero al chofer del vehículo atacado para reparar los daños que ellos mismos habrían provocado.

¿Por qué el reportero de ‘Amor y Fuego’ seguían a Bryan Reyna?

Según el reportero, ellos tenían información sobre supuestas salidas entre Bryan Reyna y otro personaje público, por dicho motivo lo habrían seguido para obtener una declaración del pelotero. "

“Nosotros teníamos una información de que él, siendo futbolista, venía saliendo con otro personaje público , es por eso que decidimos ver ese tema, más no con una finalidad de acoso y seguimiento, es un trabajo de investigación que en todos lados se hace. Sabíamos el dato que él llegaba de la gira asiática y es por eso que decidimos verlo, sin contar con la violenta reacción del padre ”, narró en un inicio el reportero agredido.

Padre de Bryan Reyna agrede al vehículo

El reportero agraviado afirmó que le padre del futbolista los atacó directamente golpeando las lunas del vehículo en el que se encontraba. “ Estábamos en el tráfico cuando nos atacó. Él directamente revienta las lunas, a los minutos recién llegó la Policía y fuimos todos a la comisaría ”, indicó el periodista.

Además, el agraviado indicó que sintió terror y que el chofer terminó herido en la pierna. “ El chofer resultó con un golpe en la pierna, teníamos miedo a las represalias. Le ofrecieron dinero al chofer para arreglar el auto ”, agregó.

Cabe señalar que el chofer de la unidad no pertenecería a Willax Televisión, así lo aclaró Rodrigo González. “ Es un chofer particular, que no pertenece a la empresa pero brinda el servicio de movilidad para nosotros ”, explicó el conductor de ‘Amor y Fuego’.

Tras dar su declaración el periodista agredido reveló que el Bryan Reyna y su padre le entregaron 1500 dólare s a l chofer para cubrir los daños.





TE PUEDE INTERESAR