El conductor Rodrigo González se pronunció sobre la salvaje agresión del padre de Bryan Reyna al equipo de prensa de ‘Amor y Fuego’, hecho que ha acaparado los titulares de los principales de medios de comunicación. Al percatarse de que estaban siguiendo a su hijo, el señor Luis Roberto Reyna explotó y atacó con un bate de beisbol la camioneta donde se transportaban los reporteros del espacio de espectáculos.

De acuerdo al seleccionado nacional, su padre actuó de esa manera por un supuesto hostigamiento de parte del equipo periodístico de Willax TV. “El acoso es permanente (...) hacen guardia todo el tiempo fuera de mi casa o donde esté sin respetar mi vida privada y familiar” , se excusó Reyna en un comunicado

¿Qué dijo Rodrigo González sobre Bryan Reyna y la Policía Nacional?

El compañero de Gigi Mitre se mostró indignado con Reyna y su progenitor, a quienes tildó de delincuentes. Además, cuestionó el comportamiento de los efectivos policiales, quienes le entregaron un uniforme al futbolista para tomarle fotografías.

“ Con total cinismo salió de la comisaría para hacer ese numerito y sacudirse de lo que había pasado (...) Que le estén dando un uniforme allá adentro... ¿Con qué fin? ¿Qué quería conseguir? Cuál era el favorcito para que la Policía le diera un uniforme, que si no eres un miembro de la Policía Nacional de nuestro país no puedes vestir. Es un delito que una persona utilice un uniforme cuando no es miembro de la Policía ”, dijo el presentador muy enojado.

“La Policía prestándose y dándole (a Bryan Reyna) la casaca de un policía. ¿Para qué se lo daban?. Él estaba ahí riéndose, pantalón, chaqueta, con el escudo en el pecho, mientras afuera un equipo de investigación brutalmente agredido. Se parte y se dobla de risa allá adentro con complicidad de la Policía en la comisaría de Breña. Esto es una vergüenza e indignante” , agregó.

