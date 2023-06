Samantha Batallanos, modelo de 27 años de edad, explotó contra la conductora Magaly Medina, quien condenó severamente la agresión que sufrió su reportera Nathaly Julca por parte del progenitor de la modelo a las afueras de una clínica en Miraflores. La ‘Urraca’ llamó ‘patán’ y violento’ al señor por pegarle a una mujer y señaló que ahora entendía por que la modelo tiene un romance con el boxeador Jonathan Maicelo.

“Que tipo de educación ha tenido Samantha Batallanos al vivir con un señor tan violento (...) Yo pienso que un hombre que tiene ese tipo de respuesta ante una mujer es un hombre que esta acostumbrado a hacerlo”, disparó la ‘Urraca’ contra el progenitor de Batallanos, quien le lanzó una patada a la reportera del programa de espectáculos.

¿Qué dijo Samantha Batallanos sobre Magaly Medina?

La modelo Samantha Batallanos recurrió a su cuenta de Instagram para despotricar contra la conductora de ‘Magaly TV, La Firme’ sin ningún tipo de filtro y la llamó ‘ser oscuro y despreciable’.

“Que podría yo esperar de esta mujer, que tiene claramente la peor reputación por ser un ser oscuro y despreciado en este país, que desde niña lo único que me inspiró fue lástima, de ser un ser humano con tantas carencias que tuvo que crearse una coraza de maldad para defenderse. Ahora veo ironía también su ‘postura defensora’ porque busca mostrarse como protectora de las mujeres cuando le conviene, porque es ella la abanderada del maltrato a la mujer, de la discriminación, de la injuria y de la violencia” , dijo Batallanos en un extenso comunicado.

Además, manifestó que tarde o temprano, la ‘Urraca’ volverá a la cárcel por sus acciones.

“(...) Así yo sea figura pública, también tengo una vida privada, que es un derecho que ella no puede violar, porque mi vida privada no es de interés público. Que pena me da mi país que programas así estén tanto tiempo al aire sin ningún filtro, es por ello, que por esas situaciones emitidas se fue a la cárcel. Pero de igual modo eso ya se avecina tarde o temprano y como siempre lo único que me inspirará será lástima”, agregó.

