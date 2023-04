Desde varias semanas muchas críticas le caen a Ethel Pozo por aparecer en varios de los programas y ahora en novelas de América Televisión. El público estaría cansado del protagonismo que le han dado a la hija de Gisela Valcárcel en el canal 4 y varios usuarios han aprovechado la oportunidad para ‘trolear’ en sus redes sociales.

La polémica alcanzó su punto máximo luego de que la conductora de América Hoy apareciera en la novela “Maricucha 2″ dándole vida a “Afrodita”, serie de la que su cuñada, Michelle Alexander es productora. Además, la hija de la “señito” estuvo en boca de los todos los programas de espectáculo luego de que su personaje protagonizara un apasionado beso con su compañero de conducción Christian Domínguez.





Usuaria trolea a Ethel Pozo

Ethel Pozo al parecer no tolera las críticas y menos de los usuarios en redes sociales, pues los bloquea . Una jovencita que fue víctima de los bloqueos de la hija de Gisela contó lo sucedido al canal de Instagram “Instarantula” del popular periodista de espectáculos Samuel Suárez.

“Jajajaja ratuja se quejó luego de que Ethel la bloqueara, déjame decirte que te ganaste tu bloqueada a pulso, no te pongas triste”, comentó ‘Samu’. Además, contó cuál fue el comentario que habría desbordado la paciencia de conductora de América Hoy.

“Me pongo a ver qué ha hecho y dice: ‘Para cuándo en el Ángelus’. Mamita, no te quejes, estás bien bloqueada, pero leída estás y desleída no existe. Querías tu maldad, lo lograste, no te quejes”, reveló entre risas ‘Samu’.





