Greissy Ortega explicó por qué no usó los cuatro pasajes de avión que el programa ‘Magaly TV La Firme’ gestionó para que regrese al Perú con sus tres menores hijos. Como se recuerda, la hermana de Milena Zárate había llamado llorando a uno de los ‘urracos’ para que le ayude a salir de Estados Unidos, acusando a su esposo Ítalo Villaseca de presunto maltrato.

La colombiana se comunicó con el programa ‘Dilo Fuerte’, de Panamericana TV, y ofreció disculpas a Magaly Medina, pero terminó culpándola . Según Greissy, la periodista la apuró para volver al Perú cuando ella no estaba lista.

“Las disculpas del caso, pero tendría que entenderme porque me dijo ‘¡ya, ya, se tiene que sacar ya, ya! que saque los pasajes’. Pero (le dije) ‘por favor, si los pueden sacar en la noche’. ‘No, que ya ya’. O sea, ‘ya ya no’, yo no soy correcaminos, tengo tres niños, y estoy sola, me toca armar maletas, me toca hacer mil cosas” , se defendió.

Aseguró que habló con la empresaria que le regaló los pasajes y le dijo que no estaba cómoda con el horario del vuelo:

“Yo hablé con el empresario, le dije, ‘es muy temprano’, yo les había dicho domingo en la noche y ellos me sacaron el pasaje que ellos pudieron. Yo también tenían que ver la tranquilidad de ellos (mis hijos)” , le dijo a Lady Guillén.

¿Cuándo regresa Greissy Ortega al Perú?

Greissy Ortega dijo que regresaría al Perú en una semana, “si Dios lo permite” porque quiere estar segura de que no le va a pasar nada cuando llegue al aeropuerto de Perú, ya que en algún momento tuvo una orden de ser deportada.

“No es que me eché para atrás. Yo ahora estoy esperando la confirmación de mi vuelo, el día de mi vuelo, yo no he desarmado nada, tengo todo listo”.

