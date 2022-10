El chico reality Hugo García reveló que su novia, Alessia Rovegno, está concentrada en su participación en Miss Universo, motivo por el que no viajarán por Año Nuevo.

“Tú sabes que le salen viajes a cada rato por mil cosas, ya que falta poco para lo del Miss Universo. Sabe que yo la apoyo en todo lo que tenga y lo que venga”, comentó Hugo García.

“Ella tiene que estar internada, supuestamente, más o menos el 4 de enero, así que no, este año no tenemos planes, estamos enfocados en ese tema y ya tendremos muchas más oportunidades de viajar”, comentó el ‘guerrero’.

De otro lado, Hugo García descartó que Alessia Rovegno sea más alta que él, pero admitió que utiliza algunos trucos para no verse bajo cuando su novia usa tacones:

“No es que Alessia sea más alta que yo, yo soy un poquito más alto que ella, unos dos centímetros, más o menos, pero Alessia se pone tacos y me lleva como tres cabezas, me siento como Yaco y Natalie, así me siento, así que tuve que revelar mis tips de fotos para que la gente aprenda, porque obviamente si tu enamorada es más alta, toma de la rodilla para arriba”.

Fuente: América Televisión

