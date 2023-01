La producción de ‘Esto Es Guerra’ hizo que Gino Assereto se bese con una joven participante del reality EN VIVO, y delante de su expareja Jazmín Pinedo. La escena causó revuelo este 30 de enero de 2023.

Aunque Jazmín Pinedo celebró la actuación del padre de su hija, muchos usuarios en redes sociales creen que la situación le incomodó a la popular ‘Chinita’.

“Para mí es algo super normal, creo que ambos estaban cumpliendo con su trabajo, y así se den un beso de mentira o un beso de verdad, a mi eso ya no me tendría por qué importar”, comentó la presentadora este martes en ‘Más Espectáculos’.

Recordó que hace cuatro años se separó de Gino Assereto, y que tienen una relación de amistad, por su hija Khaleesi.

Además, aprovechó para descartar los rumores sobre la orientación sexual del ‘Tiburón’, quien dijo que no tendría problemas en anunciar que es gay, si así lo fuera.

“Yo espero que, en algún momento, esos besos no sean de mentira y él también pueda tener besos de verdad, y pueda ser feliz al lado de una buena mujer, que es lo que al final a mí me importa, que él encuentre alguien ideal para el para que pueda ser feliz”.

Gino Assereto aclara si es gay o no: “Soy lo que quiero ser”

En entrevista a América Espectáculos, el ‘guerrero’ sostuvo que no pierde el tiempo peleando con los fans sobre la polémica en torno a su orientación sexual.

“Yo la verdad, soy lo que quiero ser, si yo quiero salir en una foto posando de alguna manera, sin ser vulgar, una foto sin polo, lo hago, me gusta, no hago daño a nadie; pero no pierdo el tiempo ni bloqueando ni respondiendo porque yo respeto mucho lo que dicen, su opinión. Si tú piensas que soy gay, lo respeto mucho” , comentó.

TE PUEDE INTERESAR