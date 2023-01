Jefferson Farfán no se quedará tranquilo hasta que la justicia peruana le dé la razón. La ‘Foquita’ enfrenta un problema legal tras denunciar a la empresa encargada de distribuir su película autobiográfica ‘La Foquita: El 10 de la calle’.

El exjugador de la Selección Peruana acudió el martes 24 de enero de 2023 a la sede de la fiscalía de Surco para dar su declaración por la denuncia que entabló contra ‘New Century Films’ por un monto de 1 millón 700 mil soles.

“El monto que consideramos que ha sido apropiado por la empresa es de más de 1 millón y medio de soles (…) lo que debe ser de interés público es que hay una presunta apropiación por parte de la empresa”, comentó el abogado Cristian Navarro.

Según la ‘Foquita’, la empresa New Century Films se comprometió a entregarle a él y a la productora de la película ‘Lfante Films’ el total de 2 millones 840 mil soles. Sin embargo, alega que solo se ha pagado un millón 86 mil soles por las ganancias.

El defensor legal de Farfán entabló la denuncia por una presunta apropiación ilícita y estafa agravada.

“Mi patrocinado, al no haber obtenido las ganancias por parte de la producción de la película, se ha visto agraviado de manera económica por los montos que hemos señalado en la denuncia”, explicó.

El exdelantero de la selección peruana y Alianza Lima, Jefferson Farfán, se presentó ante la Fiscalía de Santiago de Surco para rendir su manifestación en la denuncia que entabló contra la productora New Century Films, empresa encargada de distribuir la película sobre su vida ‘La Foquita: El 10 de la calle’. La denuncia es por un monto en de un millón 700 mil soles. (Fuente: América TV)

Qué dijo la empresa denunciada

El representante legal de News Century Films, Jorge Licetti Humphery, descartó deberle dinero al futbolista.

“Yo no le debo nada a nadie, ni a Farfán ni a ‘Lfante Films’ ni a nadie. A quien tiene que reclamar (Farfán) es a ‘Lfante Fims’, no porque lo diga yo, sino porque tiene un contrato con Lfante Films. El contrato no lo tiene conmigo, si tiene un contrato conmigo que lo muestre”, manifestó.

La denuncia realizada por Jefferson Farfán es investigada por el IV Juzgado de la II Fiscalía Penal de Surco y hay 60 días para resolver.

TE PUEDE INTERESAR