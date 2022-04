Fernando Colunga es de aquellos personajes que es querido no solo por sus grandes interpretaciones en diferentes producciones, sino por todo el esfuerzo que hizo para hacerse un nombre en el mundo del entretenimiento mexicano. Cómo olvidar sus inicios en la pantalla chica siendo el doble en escenas de riesgo de Eduardo Yáñez, hecho que lo llevó a estudiar actuación y no paró hasta ser convocado en varios melodramas, en los que interpretó al galán de la historia. Por esta y otras razones más, se ganó el aplauso y cariño no solo del público, sino también de sus colegas y los hijos de estos que lo admiraban. Uno de ellos es José Eduardo Derbez, quien además de compartir experiencias hizo que el histrión fuera su padrino.

Y es que el hecho de que su madre Victoria Ruffo se convirtiera en una gran amiga del protagonista de “La usurpadora” hizo que el acercamiento con el hijo de Eugenio Derbez fuera inminente. Cabe señalar que este lazo amical se inició cuando los actores trabajaron en la telenovela “Abrázame muy fuerte” (2000-2001).

Si bien, el muchacho pasó momentos especiales con Colunga, ahora que han transcurrido varios años desde la época en la que se convirtió en su ahijado, él se atrevió a hablar de esta celebridad, a quien calificó como un padrino ausente. A continuación, te detallamos todo lo que dijo y por qué se refirió de esa manera.

Fernando Colunga es considerado uno de los galanes de las producciones televisivas (Foto: Televisa)

¿POR QUÉ FERNANDO COLUNGA HA SIDO UN PADRINO AUSENTE PARA JOSÉ EDUARDO DERBEZ?

Para comenzar, José Eduardo Derbez reveló que Fernando Colunga se convirtió en su padrino de Confirmación y el día que fue a su escuela, su presencia causó mucho revuelo entre los asistentes.

“Mi padrino fue Fernando Colunga, y sí, todavía lo veo. Lo chistoso es que todas las maestras querían estar porque iba a estar él”, contó en una entrevista al programa “Hoy” en julio de 2021.

Tras ello hizo un comentario que dejó con la boca abierta al periodista con el que conversaba cuando este le preguntó su relación con él. “Pues mira, de padrino tengo mucho que reclamarle, nunca me pela, nunca me manda mensaje, nunca nada”, respondió sonriendo.

Luego se puso más serio y contó que hablan muy poco cuando se encuentran por los temas laborales que los tiene ocupados a ambos, pero que el respeto y cariño se mantienen intactos. “Él sabe que lo adoro y que lo quiero”, manifestó.

¿QUIÉN ES FERNANDO COLUNGA?

Fernando Colunga es un reconocido actor mexicano que nació el 3 de marzo de 1966 en México. Es hijo único del matrimonio que formaron Fernando y Margarita, sus padres. Antes de dedicarse a la actuación, trabajó en una agencia de autos, tuvo una ferretería, vendió aparatos electrónicos y fue barman en varias discotecas del país azteca, pese a que él no bebe alcohol.

Después de todas estas experiencias, el joven decidió estudiar ingeniería Civil e incluso se graduó de esta carrera. Sin embargo, lo que más llamó su atención fue la actuación y sin duda, logró destacarse por todo lo alto.

Inició su carrera en 1989 y fue el doble de Eduardo Yánez en la telenovela “Dulce desafió”. Él siempre hizo las escenas en motocicleta que le tocaba a Lalo y es así como se enamoró de la actuación, llegando a estudiar para convertirse en una estrella y vaya que lo logró.