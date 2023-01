Karen Schwarz sorprendió a sus fans este domingo 15 de enero al revelar que ya no será parte de Latina TV, luego de 11 años de trabajar en este canal. Como se recuerda, la modelo ha sido parte de programas como ‘El último pasajero’, ‘Yo Soy’, ‘Espectáculos’ y ‘La Voz’.

“Cerrando capítulos. Gracias @latina.pe”, así inició su conmovedor mensaje en Instagram.

La esposa del cantante Ezio Oliva resaltó todos los cambios que ha experimentado en su vida desde que ingresó a Latina TV, canal situado en Jesús María.

“Y así han pasado 11 años desde que empecé en la TV. Llegué siendo Karen y me voy llamándome Mamá; llegué sola al canal y ahora me voy acompañada de mis gordas; llegué soltera y me voy de la mano del amor de mi vida. Llegué como comunicadora y hoy le sumo a esta pasión de la conducción mi sueño empresarial más grande llamado @valenteporkarenschwarz” ; comentó la modelo.

Karen Schwarz no precisó qué proyectos televisivos tiene en mente o si tiene alguna propuesta de un canal de la competencia. Solo agregó: “Nos reencontraremos en cualquier momento”.

Qué pasará con Karen Schwarz tras dejar Latina TV

Karen Schwarz, de 38 años de edad, no ha confirmado si se aleja de la televisión de manera permanente. Sus fans quedaron en shock con la noticia, pero la modelo los ha dejado con la intriga.

”Contento de haber formado parte de tus años en Latina, “Espectáculos” y “Modo Espectáculos”, hermoso trabajar contigo, full rajes, tus sabios consejos jeje buenas épocas. Se vienen mejores de toda maneras bella”, escribió Samuel Suárez de Instarándula.

“Cuántas aventuras juntos, estuvimos desde el día 1 cuando entré a ‘Espectáculos’. Tú más que nadie me conoce y no sabes lo orgullosa que puedo estar de ti”, le respondió la esposa de Ezio Oliva.

