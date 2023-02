Laura Borlini estuvo como panelista en ‘Amor y Fuego’, este miércoles 1 de febrero para discutir el tema “Valió la pena cambiar al ex”, donde se debatió sobre diversas figuras de la farándula que cambiaron de pareja en un abrir y cerrar de ojos.

El caso de Melissa Paredes , quien rompió su matrimonio con Rodrigo Cuba por Anthony Aranda, fue analizado por la argentina.

“Entre los dos, a mí me gusta muchísimo más Rodrigo Cuba, definitivamente. Me parece más aterrizado, más real. A Anthony lo veo muy superficial, no tan pensante”, comentó, desatando risas entre Rodrigo González y Gigi Mitre.

“No tan pensante, me encanta eso, hay maneras más bonitas de decirle bruto a alguien” , dijo Peluchín, a modo de burla.

Pese a sus preferencias, Laura Borlini coincidió con los conductores de que Melissa, aparentemente, se llevar mejor con el popular ‘Activador’ “de acuerdo a su personalidad”.

“Definidamente, ella va más con Anthony, no veo una relación funcional con Rodrigo Cuba. Con Anthony se lleva bien porque veo que son bastante parecidos” , comentó.

“Melissa Paredes parece manipulable”

De otro lado, la expresentadora de televisión consideró que ve a Melissa Paredes “muy manipulable”.

“No tiene una personalidad bien formada, no sabe poner límites, creo que es una persona que cualquiera la pueda convencer para hacer A, B o C. Espero que todas sus experiencias la hayan hecho madurar, pero si embargo la veo bastante manipulable”, comentó.

