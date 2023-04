El cantante Leonard León está envuelto en una nueva polémica por la orden judicial que le prohíbe salir del país debido a la deuda por pensión de alimentos que tiene con su expareja, Karla Tarazona. Mediante sus redes sociales, el cumbiambero salió a defender su imagen y exigió que se le reduzca la deuda de 78.000 soles que mantiene con la madre de sus hijos mayores.

En su cuenta de Instagram, el “Leoncito de la cumbia” admitió que tiene una deuda pendiente con la conductora. Sin embargo, aclaró que el monto total no es de 78 mil soles como se ha venido informando en distintos programas de espectáculos.

¿Por qué Leonard León exige que se le reduzca deuda de 78.000 soles?

De acuerdo a Leonard León, dejo de pagar la manutención de sus descendientes cuando comenzó la pandemia del COVID-19 debido a que no le alcanzaba el dinero. Por este motivo, León pidió a las autoridades que tomen esto en cuenta, pues no quiere ir a la cárcel.

“No tenía los 3000 soles para seguir pagando, es más, nadie sabía cuánto iba durar esta pandemia, era una total incertidumbre y como yo no sabía si íbamos a trabajar de aquí a 3 o 4 años, entonces no iba permitir que se acumulen las pensiones porque todo el mundo sabe que cuando se acumula, es cárcel efectiva porque se considera como deuda alimenticia y eso se paga con cárcel. Yo no iba permitir que eso suceda”, dijo Leonard León en un inicio.

“No es una deuda de años, esta deuda se inicia en marzo de 2020; y, hasta junio de 2020, se incrementa en su mayor grado, y poco a poco, en los meses subsiguientes, porque no se ganaba lo mismo: mis posibilidades económicas habían cambiado. Cuando fueron mejorando mis posibilidades económicas, cuando se rompió el encierro, fui ampliando los depósitos mes por mes. Más ganaba, más depositaba”, agregó.

“Se tiene que descontar, se tiene que tomar en cuenta. No estamos hablando de 78.000 soles, se tiene que restar todos los depósitos que yo he venido haciendo en 2020, 2021, 2022 y 2023. En los últimos cuatro meses vengo depositando una pensión distinta, que ya ha estipulado el Poder Judicial, y lo vengo cumpliendo mensual”, concluyó.

