Camila Ganoza explotó en redes sociales contra Richard Acuña por los reclamos que hizo en el programa “Amor y Fuego” sobre la cercanía que existe entre su hija y su novio Renzo Pietroni. El excongresista expuso unos chats donde le reclama a su ex por permitir que su pareja cargue en sus piernas a su pequeña.

“Camila, estás vulnerando mis derechos de patria potestad y espero que no la estés llevando con tu pareja que desde ya te digo, que no me parece que nuestra hija se siente en sus piernas y tenga expresiones de cariño no acordes a su edad y con un extraño que no es su padre”, le reclamó Richard Acuña a Ganoza.

¿Qué dijo Camila Ganoza sobre foto de su hija con su novio Renzo Pietroni?

La joven de 29 años no se quedo callada y a través de su cuenta de Twitter le respondió y aclaró que siempre está al pendiente de su niña.

“Después de insinuar que mi actual pareja tiene actos indecentes hacia mi hija por esa foto, quiero resaltar el hecho de que amigas mías y mi propio padre estaban en la reunión, que mi hija estaba sentada encima mío y ella misma le puso parte de la pierna encima porque quiere muchísimo a Renzo”, aclaró Camila Ganoza en un inicio.

“Es la segunda vez que insinúas una tontería tan baja! Yo siempre veré por el bienestar de mi hija, la cuido, le hablo y la protejo tanto es así que preferí que su nana (que la viene cuidando por 7 años) sea quien ante cualquier emergencia que a veces tienen las mujeres sea ella quien esté a su cuidado y no una asistente con quien no tiene confianza. Procedo a adjuntar la foto donde creo no predica lo que pide”, agregó junto a una fotografía donde se le ve a Richard Acuña cargando a una niña durante una de sus campañas electorales.

