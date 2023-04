Micheille Soifer, cantante y exchica reality, se presentó este 14 de abril de 2023 en el programa “Más Espectáculos” que conduce su exenemiga Jazmín Pinedo. En esta ocasión, la exguerrera dejo en shock a todos al confesar que le gusta el uruguayo Pedro Araujo, nuevo novio de la “Chinita”.

“China… me gusta tu novio”, le reveló Soifer a Jazmín, quien no pudo contener la indignación. “¿Qué? ¡Agárrenla! ¡Pásenme el cuchillo!”, exclamó.

No obstante, Micheille Soifer trato de explicar que es lo que quiso decir con su revelación. “Espera, me gusta tu novio porque se le ve tierno, y se les ve lindos juntos. Se ve que están ilusionados. Me encanta verla feliz, que estés evolucionando” , aclaró.

Como se sabe, Jazmín Pinedo inició una relación con el uruguayo Pedro Araujo a inicios de este año. La exmodelo se dio una nueva oportunidad en el amor luego de su largo romance con el “Tiburón” Gino Assereto, padre de su única hija.