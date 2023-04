La conductora de espectáculos, Jazmín Pinedo fue interrogada sobre su situación sentimental con Pedro Araujo por “Los Chicos Dorados” durante la última edición del programa “Más Espectáculos”, luego de que surgieran algunos rumores de separación.

La popular “Chinita” aclaró el estado de su relación con el uruguayo, luego de que Agustín Fernández, integrante de la agrupación de “Rústica”, diera a entender que la ex chica reality estaba soltera.

Jazmín Pinedo aclara si habría terminado con Pedro Araujo

Ante el cuestionamiento y para evitar cualquier tipo de especulación, Jazmín Pinedo no dudo en mandar un fuerte mensaje para despejar cualquier tipo de dudas sobre su situación sentimental.

“No creas todo lo que escuchas, tu manager es un poco peligroso, sabes, ten cuidado (…) Bueno, soltera porque no me he casado, si a eso te refieres (…) Genaro dice mientras no te hayas casado, no hay compromiso, tú tranquilo que para eso hay mucho tiempo”, respondió contundentemente la conductora.

Con este mensaje, Jazmín Pinedo deja en claro que su relación con Pedro Araujo se mantiene firme y que prefiere dejar su vida amorosa en privado. Sin embargo, la “Chinita” ha compartido con sus seguidores en Instagram los románticos momentos que vive al lado de su pareja.





