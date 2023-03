Este 9 de marzo de 2023, durante el programa “Amor y Fuego”, el conductor Rodrigo González se refirió a las declaraciones que hizo Jazmín Pinedo luego que Gino Assereto volviera a encender la polémica al publicar un mensaje sobre supuestamente su verdadera orientación sexual.

La ‘chinita’ se mostró contrariada tras el mensaje del padre de su hija y señaló: “No entendí, es decir, nosotros tenemos que saber que lo que publiquemos se interpreta de distintas manera. Particularmente, yo no entendí el mensaje y tampoco se lo he preguntado”, dijo Pinedo en su programa “Más Espectáculos”.

¿Qué dijo Rodrigo González sobre Jazmín Pinedo?

Según “Peluchín”, Jazmín Pinedo ya se está hartando de las indirectas que está enviando Assereto sobre su orientación sexual y por eso quiso hacer evidente su descontento con él.

“Lo desconoce, ‘yo por si acaso hace cuatro años que no sé nada de él’. Hace la de Poncio, la de Poncio Pinedo y no sabe lo que puede salir de ahí a partir de ahora porque esa parte no la conoció”, comentó Rodrigo González en un inicio.

“De alguna manera lo que Jazmín le está diciendo es ‘mira bien por donde quieres ir’. O sea, yo creo que ahora ellos ya no tienen esa relación tan cercana y Jazmín ya no se quiere arriesgar a defenderlo tanto porque se le está yendo un poco de las manos, ella ya está en otra relación, es el papá de su hija y Jazmín dirá: ‘Ordénate un poco, si vas a hacer algo, hazlo de una vez, sal haciendo caballito y dilo ya, o ya deja de jugar con esto porque ya no me está haciendo gracia y creo que eso se le nota ya en la cara a la china, le ha dejado de hacer gracia”, agregó.

