La modelo Luciana Fuster oficializó su participación en el ‘Miss Perú', concurso de belleza organizado por Jessica Newton este lunes 6 de febrero de 2023. La chica reality buscará ser la sucesora de Alessia Rovegno.

A través de un espectacular video, la Organización Miss Perú anunció que Luciana Fuster es la décima retadora de la edición 2023: “@kativa_peru presenta a décima retadora ella es @lucianafusterg ¿Y tú ya tienes tu favorita?”.

¿Por qué Luciana Fuster lloró en entrevista al ‘Miss Perú 2023′?

Desde su canal de YouTube, la organización del certamen de belleza publicó un video en donde la novia de Patricio Parodi se refiere a su incursión en el concurso de belleza.

“Yo ya lo quería desde hace muchísimo tiempo, pero sentía que me faltaba un poquito de edad, eso era lo que yo pensaba”, dijo ‘Lu’ en un inicio. “Había mucha gente que me decía: ‘Estás en la edad perfecta’ o ‘espérate un poquito más’, pero yo creo que el momento en el que tú lo decides es cuando tienes que hacerlo”, agregó Luciana Fuster, quien confesó que participar en el ‘Miss Perú' es un sueño.

Asimismo, la integrante de los ‘Combatientes’ no pudo evitar algunas lágrimas cuando mencionó que su madre Rossana Guzmán siempre la apoyó en los momentos más difíciles.

“Valoro mucho lo que hace mi mamá por mí y por mi hermana. Es quien aguanta todo conmigo, nunca me deja caer, nunca me hace dudar de quién soy, no ha dejado que se me vaya la cabeza a las nubes”, expresó Fuster con la voz quebrada.

