Luciana Fuster admitió por primera vez, este 23 de enero de 2022, que sí se hizo un ‘arreglito’ en la nariz y se aplicó ácido hialurónico para mejorar su perfil. Esto causó revuelo en redes sociales pues ella siempre dijo que su apariencia cambió debido al maquillaje.

“No me he operado la nariz, pero es porque ahora sé hacerme contorno, iluminador”, mencionó la guerrera en agosto del 2022.

Sin embargo, ahora decidió contar la verdad sobre sus ‘retoquitos’ y admitió que se hizo una rinomodelación con ácido hialurónico.

“Recibo muchos mensaje de chicas que preguntan dónde me puse el acido hialurónico en la nariz. Es la primera vez que lo cuento, porque nunca me pareció relevante (contarlo), pero ya está ”, dijo este lunes en una historia de Instagram.

Por qué Luciana Fuster se hizo rinomodelación

Luciana Fuster indicó que tenía una parte ‘hundida’ en la nariz y que, por esta razón, se puso ácido hialurónico hasta en tres ocasiones desde el 2018.

“ Yo me pongo en esa partecita que la tengo rehundida . No me duele mucho, tengo entendido que en la punta (de la nariz) duele un poco más. Depende mucho de tu cuerpo (el cuánto dura), cada organismo en diferente, a mi me dijeron que tenía que retocarme cada 6 meses. Pero mi cuerpo no reabsorbe el ácido hialurónico. Desde el 2018 me he puesto 3 veces, no se me termina de reabsorber nunca, cuando se me empieza a notar un poquito hundido es es cuando me retoco”.

Asimismo, negó que se haya practicado alguna cirugía en el rostro, como la bichectomía para eliminar las conocidas bolas de bichat.

TE PUEDE INTERESAR