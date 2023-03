Luciana Fuster explicó la poderosa razón del por qué no concursará en el Miss Perú Universo 2023 y prefirió elegir el Miss Grand. Recordemos que ella tenía ilusión de ser la sucesora de Alessia Rovegno y Janick Maceta en el certamen de belleza, pero al final cambió de opinión.

“[¿Por qué decidiste elegir este concurso?] porque me encanta el Miss Grand, me parece que es un concurso bastante alegre, bastante lindo, lo he estado viendo, me parece que es alucinante. Me gustaría en un futuro competir también en el Miss Universo ” , dijo en entrevista a América Espectáculos.

Sobre sus primeras declaraciones dijo que ella “estaba confundida” porque ignoraba que Jessica Newton ya había confirmado que ella iría al Miss Grand y no al Miss Perú Universo.

“Lo que creo que se malinterpretó es una declaración que yo di, donde dije que no sabía si iba a estar en el Miss Universo o en tal. Nosotros habíamos estado aisladas antes de salir a la presentación. Cuando me preguntan yo no sabía si ya lo habían dicho o no, yo no quería malograr la sorpresa” , se justificó.

Por qué Luciana Fuster irá al Miss Grand

La novia de Patricio Parodi aseguró que su decisión se basó en las sugerencias que recibió de algunos missólogos, expertos en el tema.

“Muchos missólogos, gente que sabe, especialistas del certamen de belleza me dijeron que intente primero en el Miss Grand, ellos son los que saben y yo tomo sus recomendaciones ” , comentó.

Luciana Fuster sobre el Miss Grand International

