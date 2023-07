Luciana Fuster estaría pasando por el mejor momento desde que ganó el certamen de belleza Miss Gran Perú 2023 y representará al país en el próximo concurso internacional. Sin embargo, la chica reality tuvo que tomar una complicada decisión y habría dejado México para trabajar en ‘Esto es Guerra’.

Durante la pandemia de la COVID-19, Luciana Fuster fue vinculada con famosos de talla internacional como el cantante colombiano Sebastián Yatra y Marc Anthony, este último incluso estuvo presente en el cumpleaños de la modelo. Todo indicaría que la chica reality estaba por internacionalizar su carrera artística; pero no sucedió. ¿Qué pasó?

¿Por qué Luciana Fuster regresó a trabajar en ‘Esto es Guerra’ si logró presentarse en Televisa?

Todo apuntaba a que Luciana Fuster estaba ganando bastante popularidad en el exterior, pues la modelo logró presentarse en algunos programas de la gran cadena Televisa en México. Sin embargo, su regreso a Perú y al programa ‘Esto es Guerra’ sorprendió a sus seguidores.

En una entrevista con el programa sabatino ‘Estas en Todas’, la modelo reveló tuvo que tomar una difícil decisión entre quedarse en México o regresar a Perú debido al caos que provocó la pandemia del coronavirus. “ Yo dije que prefiero mil veces que la inestabilidad, si es que pasara, me agarrara en mi país, con mi familia y con el trabajo que tengo, a que me pase en otro lado. Además, este año se me presentaron muchísimas cosas, entré a la radio, volví al programa ”, explicó.

Luciana Fuster explica por qué no se quedó en México





TE PUEDE INTERESAR