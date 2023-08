¡SE PRENDIÓ TODO! La tarde de HOY sábado 19 de agosto, Valery Revello reveló a través de sus redes sociales que fue fuertemente amenazada por Mafer Herrera Fuller, una creadora de contenido que habría escrito mensajes de fuerte calibre a través del chat de Instagram, exigiéndole que le devolviera sus pertenencias. Cabe señalar que la modelo y la influencer mantenían una cercana amistad.

En sus historias de Instagram, la ex pareja de Sergio Peña confesó que la supuesta autora de las amenazas sería una ex amiga suya. Sin embargo, ninguna de las implicadas señala el por qué de su alejamiento, y solo se indica que habrían algunas pertenencias de por medio.

Valery Revello expone supuestas amenazas de Mafer Herrera

A través de su cuenta de Instagram, Valery Revello compartió una historia en la que muestra los mensajes amenazantes que le habría enviado Mafer Herrera Fuller. Con palabras de fuerte calibre, la influencer le exige a la modelo que le devuelva sus pertenencias para amenazarla luego de agredirla físicamente.

En uno de las amenazas se lee: “ Ya te hablé bonito pidiendome mis cosas. Ahora si te encuentro en donde ch*** sea escóndete porque te voy a reventar ”.

Sin embargo, la modelo no se quedó callada y aseguró que tomaría acciones legales contra la autora de las amenazas. “ Por cosas de la vida no soy más amiga de esta chica (...) Se nota que lo único que quiere es causar daño hablándome para amenazarme y querer ‘reventarme’. No suelo recibir amenazas de este tipo, pero me veo en la obligación de decirles que si algo me pasa es por culpa de esta persona ”, escribió la modelo peruana.

“ Que lamentable tener que publicar esto, pero no es la primera vez que lo hace y no solo a mi, sino también mandó a decirle lo mismo a amistades mías. Ahora mismo me dirijo también a la comisaría porque no me parecer normal ”, finalizó en su post.

Valery Revello denuncia recibir amenazas de Maffer Herrera.

TE PUEDE INTERESAR